L’hockey degli anni ’80 in un libro

Il mondo dello sport degli anni ’80 non è stato segnato solo dai successi e dal trionfo della Nazionale di calcio di Bearzot, campione del mondo in Spagna, ma anche da altri successi sportivi, di quelle attività cosiddette minori, che proprio in quegli anni raggiungevano apici insperati e soprattutto una copertura mediatica di primo piano.

Tra questi l’hockey su pista, tanto caro ai giovinazzesi tanto da essere ancora lo sport trainante per la città. Quell’hockey portato a Giovinazzo sul finire degli anni ’70 da Giovanbattista Massari e che aveva il suo cuore pulsante sulla pista del Parco Scianatico. Il mito dell’Afp Giovinazzo, nato su quella pista, che si è alimentato con uno scudetto tricolore e con la vittoria nel 1980 della Coppa delle Coppe, e ancora, l’anno successivo, con la finale di Coppa Campioni persa contro il Barcellona. Il mito, quello dell’hockey, è poi continuato, con la vittoria del Mundial di Brasile ‘86 e Spagna ’88. Tanti gli atleti giovinazzesi presenti in quelle formazioni. Questa epopea è adesso raccolta in un libro scritto da Paolo Virdi. «Hockey Mundial» il titolo edito da Linee infinite, che vede al propria genesi proprio nel Parco Scianatico e segue le orme di Massari.

Il libro sarà presentato il 28 agosto nella sala San Felice. A Dialogare con l’autore sarà il giornalista Michele Marolla, tra i primi speacker radiofonici a raccontare le geta dell’Afp Giovinazzo. Ospiti della serata saranno il presidente del Comitato Regionale Fisr Puglia, Valentina Calò e alcuni dei personaggi protagonisti del libro. L’editore vuole ringraziare il Comune per l’ospitalità e rivolge un applauso a Giuseppe Degirolamo che ha coordinato la complessa organizzazione dell’evento.