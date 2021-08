«Vita di mare» una mostra fotografica sulla banchina del porto di Giovinazzo

A partire da questa sera, fino la 22 agosto, sulla banchina del porto di Giovinazzo, si terrà la mostra fotografica «Vita di mare». Organizzata dall’associazione Culturaly, l’esposizione, alla sua prima edizione, mette insieme gli scatti fotografici realizzati da fotografi professionisti e da amatori con l’intento di fermare in una immagine un momento di vita legato al mare e a Giovinazzo. Sono trenta le immagini selezionate che compongono la mostra, tutte in formato 30x40. Saranno tutte il vendita. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione «Statti tu!» di Cellamare, che si occupa di integrare la disabilità con servizi gratuiti, attraverso il lavoro sul territorio, nelle scuole e nelle parrocchie. Gli orari per i tre giorni della mostra sono dalle 20,30 alle 23.