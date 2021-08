La Biblioteca dei Ragazzi compie 25 anni

Un quarto di secolo al servizio dei più piccoli e non solo. La Biblioteca dei Ragazzi festeggia domani i suoi primi 25 anni di attività. Lo farà con la presentazione del libro «Ostinate e ribelli» scritto da Francesco Minerivini per i tipi di Stilo, che raccoglie le storie di tre donne di Bari Vecchia, Porzia, Lucia e Lella, e del loro impegno contro le mafie. Il libro sarà presentato in collaborazione con il Presidio di Libera di Giovinazzo alle 18,30, nell’atrio dell’Istituto Vittorio Emanuele.

L’evento corona l’impegno sociale della Biblioteca dei Ragazzi, voluta dall’associazione «Don Saverio Bavaro», indimenticato parroco di San Domenico, e intitolata ad Antonio Daconto, sindacalista e insegnante, sempre vicino ai più giovani. Dieci anni dopo la morte del parroco, nel 1996, grazie alla tenacia di quelli che amano ancora definirsi i ragazzi di Don Saverio, nasce la Biblioteca, retta da volontari, e che può adesso contare su un fondo libri di oltre 20mila titoli.

Libri ma non solo. Anche attività di organizzazione, presentazione, promozione della lettura, organizzazione di laboratori con animazione per i minori, attività con gli stranieri in difficoltà anche in partnership con insegnanti e istituti scolastici, stanziamento di borse di studio, collaborazione attiva con le associazioni impegnate nella promozione della legalità, della cultura della pace e della cura dell’ambiente. Un pacchetto di iniziative che non si è fermato neanche durante i giorni più duri della pandemia.

La biblioteca ha trovato il modo di essere vicina ai lettori grazie all’uso dei social, con prestiti bibliotecari su prenotazione, e quando possibile, aprendo le sue porte anche fisicamente. La Biblioteca dei ragazzi può essere a tutti gli effetti considerata un fiore all’occhiello per l’itera città di Giovinazzo. Intere generazioni si sono formate, accogliendone lo spirito, nei suoi ambienti e con i suoi libri.