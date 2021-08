Sei artisti giovinazzesi per «Arte in città»

Ancora una iniziativa della Touring Juvenatium. Questa volta dedicata all’arte. Va infatti in scena la quarta edizione di «Arte in città» la rassegna che vuole rappresentare il passato, il presente e il futuro della città. La mostra, che gode del patrocinio del Comune, sarà inaugurata il 16 agosto alle 20 nell’oratorio San Domenico, in via Principe Amedeo. Sono sei gli artisti, tutti giovinazzesi, che presenteranno le loro opere, dipinti, fotografie, manufatti, «scelti per la capacità di incuriosire, di provocare piacere estetico, di intrigare la mente e di testimoniare in modo originale lo spirito del tempo passato e moderno». Ad esporre saranno De Maritino Giuseppina, Mastandrea Pasquale, Raguseo Elisa, Schino Rita, Sterlacci Angie, Valentini Mariella. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 agosto dalle 19 alle 23.