Fajar, il concerto all'alba sul piazzale Aeronautica di Giovinazzo

Il sodalizio High Grade Entertainment e Supersantos torna per la quarta edizione di Fajar, il concerto all’alba che si terrà sul lungomare di Giovinazzo, al piazzale Aeronautica per l'esattezza, per chiudere in bellezza la notte di San Lorenzo. Patrocinato dal Comune, l’evento è diventato un appuntamento molto atteso dal pubblico, grazie alle scelte musicali degli organizzatori, come sempre molto attenti nel volgere lo sguardo a tutte le realtà musicali nazionali e internazionali. Ospite d’eccezione per questa edizione, sarà John Bringwolves, polistrumentista e genio creativo di origini torinesi e di stanza a Londra. Orario d’inizio alle 5 del mattino.