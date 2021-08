«Maredamare» la personale di Bonaduce allo Spazio Art

Si inaugura il 12 agosto alle 19,30, presso lo Spazio Art in via Cattedrale 14 la mostra «Maredamare» di Maria Bonaduce, ritrattista e paesaggista che ha esposto in varie mostre in Italia e all’estero. Forte di importanti riconoscimenti, l’artista da diversi anni si dedica all’arte sacra con dipinti e vetrate istoriate. Capace di imprimere alla sua produzione artistica un linguaggio di immediata intelligibilità, la Bonaduce è capace di rivelarsi anche ad un occhio poco attento grazie alla sapienza del tratto sicuro ed esperto. I suoi acquerelli non lasciano spazio a banali equivoci artistici grazie alla luce che imprime e che irradia ogni elemento visivo. La mosyra resterà aperta fino al 28 agosto dalle 19,30 alle 21.