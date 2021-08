«Asia estrema» il libro di Gaetano Appeso alla Vedetta

Si chiama «Asia estrema» il libro di Gaetano Appeso, edito da Antonio Dellisanti editore, che sarà presentato il 9 agosto alle 19,30 sulla Vedetta sul Mediterraneo. Autore pluripremiato per i suoi libri di viaggio, racconterà le sue «storie ai confini del mondo». A guidarlo la passione per l’archeologia e l’antropologia, che lo hanno portato a spingersi in zone remote come la Siberia, il deserto del Gobi, il Circolo polare artico, la foresta amazzonica. «È molto importante viaggiare - sostiene l’autore - perché permette di vedere il mondo in modo diverso, apre la mente, amplia la nostra visione e sviluppa in noi un senso di adattamento e predisposizione verso ciò che viene considerato diverso. Viaggiare ci insegna a coesistere». E proprio questo voler viaggiare ha portato Appeso a visitare da solo il sud est asiatico, annotando la sua esperienza su un taccuino che poi è diventato libro. Decine di storie suggestive e bizzarre raccontate dalla gente incontrata per strada, dalle grandi metropoli alla quiete delle popolazioni indigene. Storie che riguardano anche la sua personale esperienza vissuta nella grande isola del Borneo e l’incontro con le tribù dei tagliatori di teste. L’incontro con l’autore sarà moderato da Niccolò Carnimeo con Rossella Vastano.