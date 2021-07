Si svolgerà il 1 Agosto il 18° trofeo dei Gonfaloni "M. Cervone"

Domenica 01 Agosto, nel porticciolo di Giovinazzo, si svolgerà il 18° trofeo dei Gonfaloni "M. Cervone" ed il 15° Trofeo dell'Adriatico e dello Jonio annesso il 3° meeting nazionale CSI.

Al via prenderanno parte 8 squadre maschili e 6 squadre femminili; le marinerie saranno:

IL PALIO TARANTO )

VOGATORI M. CERVONE GIOVINAZZO )

REMURI BRINDISI ) Marinerie Maschili

VOGATORI TARANTO x 2 )

DUBROVNIK )

LEGA NAVALE TARANTO )

VASTO )

PALIO DI TARANTO ) Marinerie Femminili

VOGATORI M. CERVONE )

VOGATORI TARANTO x 2 )

MAGNA GRECIA )

Il programma è il seguente:

ore 08,30 - S.S. MESSA

ore 09,30 - Alza bandiera

ore 10,00 - inizio gare

ore 13,00 - pausa pranzo

ore 16,00 - ripresa gare di finali

ore 18,30 - premiazioni.

Sicuramente avremo un buon consenso di pubblico, anche se quest'anno le gare non si svolgeranno in notturna per ovvie ragioni di sicurezza.

Sperando che il tutto vada bene e in ordine e..........vinca il migliore!

Il presidente Assoc. vogatori "M. Cervone"

GIUSEPPE CERVONE.