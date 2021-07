Un fine settimana all’insegna della cultura con l’associazione «2hands»

Due giorni all’insegna della sensibilizzazione e della valorizzazione ambientale. A proporli è l’associazione «2hands», nell’ambito dell’Estate giovinazzese. «Week-Hands» il titolo dato alla due giorni che parte oggi alle 18 con una mostra artistico/fotografica di Alessandro Torrisi che propone il suo progetto «GluDaMare». L’esposizione si svolgerà lungo le Mura Aragonesi.

Per il secondo appuntamento, quello di domani, o scenario sarà completamente diverso. È prevista una visita nella campagne, nei dintorni della chiesetta di Santa Lucia. Della struttura verranno descritti i particolari architettonici e storici dai volontari del gruppo Fai di Giovinazzo e Molfetta. A seguire è stata organizzata una degustazione di olio e di prodotti tipici a cura dell’azienda Agricola Depalo, con le fasi della lavorazione delle olive per la produzione dell’oro verde. Non mancheranno le spiegazioni sulle curiosità su alcune specie di alberi presenti nella zona e l’esposizione di alcuni punti dell’Agenda 2030.

Per raggiungere la chiesetta di Santa Lucia, è stata organizzata una biciclettata che partirà da piazza Vittorio Emanuele alle 16,30.