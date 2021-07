«Cene d’autore» e «Un macello di colori» i due appuntamenti di Culturaly

Cultura, gastronomia, writers, freestyle e break dance. Sono gli appuntamenti dell’associazione giovinazzese, Culturaly, che per il 29 luglio e il primo agosto ha organizzato due diversi eventi.

Il primo, «Cene d’autore» il titolo, andrà in scena presso il lido Marina Resort, tra Giovinazzo e Molfetta. È un format che ha già riscosso notevole successo nelle passate edizioni, che unisce al buon cibo con la presentazione di libri e scrittori. In questo caso l’ospite sarà Raffaello Mastrolonardo che presenterà il suo ultimo romanzo «Gente del sud» edito da Tea. Una storia tutta familiare che ai tempi del colera fa emergere uno spaccato della società del ‘900, dalla guerra coloniale al Primo conflitto mondiale. L’autore dialogherà con il giornalista Tommaso Forte. Per partecipare è necessaria la prenotazione alla pagina mail culturaly.giovinazzo@gmail.com oppure al numero 328.263.03.86. Il costo della cena è di 30 euro.

Il secondo appuntamento di Culturaly, il primo agosto, è di tutt’altro tenore. A partire dalle 10 del mattino. I giovani potranno dare fondo a tutta la loro creatività. «Un Macello di colori» il titolo dell’evento, che vedrà protagonista l’associazione di Altamura «Asd Sk8ong» che presenterà 12 writers pugliesi per una performance di graffiti. Terreno di gioco le pareti dell’ex macello di Giovinazzo, sul lungomare Marina Italiana. Nel corso della giornata di esibiranno i cantanti e ballerini Mc e Bboy in un «Cerchio Libero» con passi di freestyle alle 19 e di break dance alle 21. E poi ancora dj set di Slyma.