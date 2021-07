Gli appuntamenti di luglio dell’Estate giovinazzese

Sarà l’esibizione dell’Orchestra sinfonica della Città Metropolitana l’evento clou, per il mese di luglio, dell’Estate Giovinazzese. Si esibirà il 31 luglio in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle 20. Un cartellone quello di quest’anno non particolarmente ricco, a causa della pandemia in corso che ha limitato le organizzazioni, sicuramente complesse, di eventi e manifestazioni. Ciò nonostante gli appuntamenti, sono partiti mercoledì scorso con gli interventi musicali di PrimaVeraMusicale, potranno trovare il gradimento del pubblico.

Già questa sera, la Touring Juvenatium propone la premiazione del concorso di poesie dialettali. Una manifestazione consolidata nel tempo, che quest’anno avrà il suo apice alle 19,30, nell’oratorio San Giovanni Paolo II presso la chiesa di San Domenico. Sempre questa sera nel piazzale Leichhardt, alle 20, l’associazione Cuban Club proporrà esibizioni di ddanza che saranno anche l’occasione per il lancio della campagna di donazione della Fratres. Il 26 luglio sul piazzale Aeronautica, alle 20, Pasqualino Beltempo, attore nato a Giovinazzo, trasferito negli Stati Uniti proporrà «Un Giovinazzese a New York». Dal giorno successivo e fino al 3 agosto la Proloco metterà in mostra i costumi del Corteo Storico. Ad ospitarli sarà la sala San Felice dalle 18,30 alle 20. Oltre all’esibizione dell’Orchestra della Città Metropolitana, il 31 agosto in piazza Porto si terrà un mostra fotografica organizzata dall’associazione Vogatori Massimo Cervone, mentre in via Ruggero Messere, lungo la Muraglia l’associazione 2Hands proporrà una mostra artistica di Alessandro Torrisi.