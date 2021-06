Le donne nella storia del rock: torna la musica dal vivo a Giovinazzo

Torna la musica dal vivo a Giovinazzo, e torna grazie alla Consulta Femminile del Comune di Giovinazzo, con lo spettacolo live «Donne nella storia del rock». Sarà uno spettacolo di musica e cabaret che andrà in scena dalle 21 nell’atrio dell’Istituto Vittorio Emanuele.

«La ripresa delle iniziative sul territorio di Giovinazzo non è causale – si legge nel comunicato diffuso dalla Consulta - Si vuole rappresentare per tutti un ritorno alla normalità dopo 16 lunghi mesi di pandemia che tuttavia ancora attanaglia i nostri cuori. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione dell’Assessore alle Pari Opportunità, Cristina Piscitelli, ha come principale obiettivo quello di trasformare la discriminazione e i pregiudizi in dialogo e in reazioni positive attraverso le sonorità musicali del trio rock con la solista Graziana “Jana” Campanella, con un repertorio molto vasto che abbraccia i classici del Soul e del Rhythm 'n' Blues, passando per le vie del Rock, del Rock n Roll, contaminandosi con tutti quei generi che condividono una comune radice: il Blues».

Classici del rock che per l’occasione, hanno subìto anche una rivisitazione in chiave barese. A questo ci penserà, con la sua chitarra, Antonello Vannucchi, bancario di professione, musicomico per diletto. Agli intervalli tra le hit proposte, ci penserà Silvio Ricci, autore di libri sul genere musicale, che racconterà tra l’altro la storia del rock più duro, più emozionante, più autentico.

«Tutto questo – conclude il comunicato - è stato altresì possibile grazie alla dott.ssa Rosanna Grimaldi, esperta in finanza sostenibile, attualmente si occupa di indici di Borsa alla Borsa di New York, che ha saputo sapientemente mettere assieme esperti di finanza, quali Silvio Ricci e Antonello Vannucci, con una cantante rock, Graziana Campanella, accomunati tutti dall’interesse per l’arte quale forma di superamento di ogni barriera materiale e mentale».

L’evento è gratuito. Ai partecipanti si ricorda che i posti a sedere sono nel rispetto della normativa anti Covid.