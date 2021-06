Prima uscita in presenza per Futuro Anteriore il libro di racconti curato da Michele Marolla

Uscito nel novembre dello scorso anno, per «Futuro Anteriore – la vita che verrà in 21 racconti» la raccolta di racconti scritti da 21 diversi autori, edita da Gelsorosso e curata da Michele Marolla, sarà presentata per la prima volta in presenza giovedì prossimo alle 19 a Fronte del Porto. Scritto durante la prima ondata della Pandemia, gli autori con i loro stili hanno provato a immaginare il futuro post covid, quello che ancora non stiamo vivendo oppure quello che vorremmo vivere. Attraverso le inquietudini, le nostalgie, le ossessioni, attraverso il sogno che a un certo punto è diventato una necessità.

Il libro raccoglie firme affermate nel campo della letteratura e del giornalismo come le signore del giallo e del noir Gabriella Genisi e Paola Barbato, la giovane Antonella Capalbi e la lucana Caterina Ambrosecchia; giornalisti come Dionisio Ciccarese, Gianni Spinelli, Davide Grittani, Alessandra Colucci, Bepi Costantino, Valentino Losito, Annamaria Minunno e Grazia Rongo, il rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli, il sociologo Onofrio Romano, il comunicatore Dino Amenduni, gli scrittori Giuseppe Di Pace e Pietro Battipede.

Tra i 21 autori dei racconti figurano quattro giovinazzesi: oltre al giornalista Michele Marolla, il drammaturgo e regista teatrale Damiano Nirchio, il criminologo Damenico Mortellaro e l’ingegnere scrittore Giuseppe de Pinto. Tutti saranno presenti alla presentazione del libro.