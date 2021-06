«Dialoghi mediterranei» approda alla Vedetta sul Mediterraneo

La rassegna «Dialoghi Mediterranei» giunge all’ultimo appuntamento con la «Mostra internazionale di Libri d’artista I CARE: Livres de poche», un progetto promosso dal Presìdio del Libro di Sannicola e dell’Archivio del Libro d’artista VerbaManent di Sannicola (Le). Sono 80 gli artisti italiani e stranieri coinvolti nell’iniziativa che è partita a novembre scorso dal Faro di Punta Palascìa ad Otranto e che approda alla Vedetta sul mediterraneo con il nume tutelare Predrag Matvejević, scrittore bosniaco, innamorato di questa sponda dell’Adriatico, il cui «Breviario mediterraneo» è considerato una Odissea moderna.

«Dialoghi Mediterranei» nasce nell’ambito del Piano Straordinario di sostegno in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 «Custodiamo la Cultura in Puglia», frutto della cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Il progetto ha previsto tre diversi incontri, ognuno dei quali è un viaggio alla scoperta delle dinamiche e della koinè del Mar Mediterraneo per mettere in luce il profondo rapporto che lega due luoghi simbolo del mare nostrum: le torri e i fari, con, come filo conduttore la multidisciplinarietà e contaminazione tra le arti.

La conclusione del viaggio, come già detto, alla Vedetta sul Mediterraneo, dal 1 al 4 luglio dalle 19,30. Interverranno Nicolò Carnimeo, presidente della «Vedetta», Enrica Simonetti e Cecilia Pignataro. Per accedere è necessario prenotarsi all’indirizzo mail info@vedettamediterraneo.it.