«Il lavoro mobilita l’uomo» il primo libro della giovinazzese Concetta Papapicco

È al suo primo lavoro editoriale. Già autrice di numerosi articoli pubblicati su testate specializzate, Concetta Papapicco, giovinazzese, psicologa del lavoro, ha voluto affrontare con il suo primo lavoro editoriale, un tema di viva attualità. Quello strettamente legato ai giovani e al mondo del lavoro, alle migrazioni di tanti del sud in certa di futuro.

«Il lavoro mobilita l’uomo» il titolo del libro edito da «Youcanprint», attraverso il quale l’autrice cerca di analizzare il senso di realizzazione di sé lontano dalla propria comunità di appartenenza. Un interrogativo, quello che Papapicco pone che di solito viene etichettato come «fuga di cervelli», indicando quei giovani che forti di una formazione universitaria a tutti i livelli, cerca miglio fortuna lontano dal luogo di appartenenza. «Fuga di cervelli», secondo l’autrice, «una profonda venatura svalutante. Infatti, già la parola “fuga” implica un movimento precipitoso, indotto da emozioni negative destabilizzanti come il panico e la rabbia; in tal modo risulta oscurata la possibile trama cognitiva delle operazioni di pianificazione e di calcolo. Soprattutto però, la parola “cervelli” snatura con forza violenta il riferimento alla complessità del sistema vivente che si muove nel mondo alla ricerca di un Sé migliore». C’è un approccio psico–sociale nel lavoro della Papapicco che va a focalizzarsi sul nesso tra culture e discorsi. Tra quel che si è e quel che si dice.

Il libro è reperibile su tutti gli store online in formato cartaceo o in e-book.