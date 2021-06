Fino al 30 giugno nel Vittorio Emanuele il festiva di teatro e danza «Blow Up»

L’anima si racconta, parla e spicca un salto verso l’alto: «Blow Up», questo il titolo del festival che ha preso il via ieri sera in concomitanza con il premio internazionale di poesia «Culture del Mediterraneo». «Blow up» sarà fino al 30 giugno nell’atrio dell’Istituto Vittorio Emanuele con una serie di spettacoli di danza e teatro, ma anche con laboratori e masterclass per chi vorrà dare un colore nuovo alla propria creatività, oltre a inebrianti percorsi per il gusto e l’olfatto. Un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta dell’uomo nel post-pandemia.

Il progetto, nato come ramo pugliese del festival nazionale «VdA – Le Voci dell’Anima», alla sua 19esima edizione e diretto da Teatro della Centena (Rimini), vede la collaborazione con l’associazione ResExtensa, la direzione artistica di Maurizio Argàn e Elisa Barucchieri, il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Giovinazzo, il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e la cooperazione del Teatro Pubblico Pugliese.

«Abbiamo immaginato di saltare dentro un quadro colorato, lasciandoci coinvolgere da tutto ciò che è intenso, luminoso e vivo. Abbiamo definito e tracciato idee utilizzando tutto l'occorrente necessario per accogliere ogni sfumatura, ogni colore scelto con cura; colori freschi e colori con una storia dentro sé da raccontare - ha spiegato Barucchieri -. Blow Up è tutto questo: un posto dove non esistono sovrastrutture di pensiero; è un cantiere aperto dove gli artisti ci condurranno in un viaggio in cui la creatività non ha tabù ma solo forme e margini da colorare o ridisegnare. Performance, masterclass, spettacoli, progetti educativi-esperienziali, mostre, installazioni, spazi teatrali e urbani dipingeranno isole sonore d'arte».

Tra gli spettacoli in programma prime assolute dei lavori nati in seno alla prima residenza di danza in Puglia Area Mediterranea, progetto aggiudicatario del bando «Artisti nei territori», composta da quattro compagnie regionali: AltraDanza, ResExtensa, Equilibrio Dinamico e Alpha Ztl; i vincitori di VdA degli ultimi anni; la rete di produzioni artistiche del network nazionale Korto/Circuito delle compagnie di danza riconosciute da MiC, Megakles Ballet (Sicilia), Compagnia EgriBiancoDanza (Piemonte), Mandala Dance Company (Lazio), Gruppo e-motion (Abruzzo) e ResExtensa (Puglia). Non mancherà, in ultimo, oltre agli spettacoli e all’approfondimento artistico con laboratori e masterclass con eccellenze del panorama internazionale, anche un percorso dedicato ai sensi, attraverso i sapori dei particolarissimi dolci di Nicola Giotti e Damaride Russi, che condurranno i visitatori nella «Creatività del gusto», e alle fragranze de «Il mondo del profumo» con l’esperta Luciana Pice.

Il programma prevede, il 25 giugno le coreografie di Roberta Ferrara in «Tutto nel segno di lei/Simple love» e la compagnia Il Naufragar M’è Dolce con «I fili di Penelope» di e con Tiziana Scrocca.

Il 27 giugno uno «Studio sulla malinconia» di e con Laila Lovino e Antonello Amati, e ancora il Teatro Zemrude Palau Palau con «Cartolina Dolceamara» di e con Agostino Aresu.

Il 28 giugno la rete internazionale di danza composta da RexEstenza, Gruppo Phoenix, Mandala Dance Company, la Compagnia Petranuradanza - Megakles Ballet e Compagnia EgriBiancoDanza, proporranno una serata «Serata Korto/Circuito».

Il 29 giugno si esibirà il Kuziba Teatro con «Rita» di e con Raffaella Giancipoli, e Centripeta Teatro «Discobunker» di Stefano Mereu e Marianna Bianchetti.

La rassegna si concluderà il 30 giugno con AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica che presenta «Perfect Illusion», coreografie di Francesco Biasi; prima assoluta, selezione progetto residenza d’artista AREA Mediterranea, e Giuditta Cambieri e Lorella Pieralli con Dosaggio Ormonale» di e con Giuditta Cambieri e Lorella Pieralli.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.