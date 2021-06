Si riparte dall’arte: Apre sabato la mostra «Richiami – risonanza dell’invisibile»

Si chiama «Richiami – Risonanza dell’invisibile» la mostra collettiva d’arte contemporanea che si inaugurerà sabato alle 19, presso lo Spazio Start in via Cattedrale.

Curata da Franco Cortese, pittore e scultore, gli artisti in mostra saranno Pietro De Scisciolo, Pietro Di Terlizzi, Antonio Laurelli, Giovanni Morgese, Massimo Nardi, Paolo Sciancalepore, Luigi Sergi, Vito Signorile, Federica Soldani, Myriam Risola, Claudia Venuto, oltre naturalmente al curatore della mostra. A presentare, attraverso un testo critico l’esposizione sarà Caterina Carrozzo, mentre il progetto grafico legato alla manifestazione è di Claudia Dagostino.

«Rinchiusi nel silenzio alienante delle nostre case – scrive Patrizia Dinoi - abbiamo vissuto costretti nella solitudine emergenziale di un tempo sanitario che sembrava non avere mai fine. Non è stato facile per nessuno. Ognuno di noi, stretto ai propri compagni di vita ha proceduto tastando il terreno in una primitiva ed affannosa ricerca di risorse alimentari, reali e virtuali, e nella raccolta sistematica, quasi maniacale di beni sicuri, ma di conforto per l’anima. Cercando protezione dal rischio virale, per quello che era possibile, abbiamo rinunciato a tutto. Intanto la vita pulsava nelle nostre vene senza trovare varchi di uscita e spazi aperti di liberazione. Mostre virtuali e libri assorbenti hanno alleviato a tratti l’amarezza e l’angoscia del tempo reale. Adesso siamo qui, ci rimettiamo in gioco. Abbiamo ritrovato l’energia e la voglia di recuperare. Desideriamo ritrovare sguardi, svelare sentimenti, emozionare animi, ristorare menti. Auspichiamo di poter riannodare fili di amichevoli intese intellettuali e di tornare a condividere con voi la nostra passione per la cultura e l’amorevole bellezza dell’espressione artistica in tutte le sue forme. Ricominciamo allora dall’arte per ritrovare il valore aggregante della cultura e il piacere umano e civile dello stare insieme».