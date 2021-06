Con l’Orchestra Filarmonica Pugliese tornano a Giovinazzo gli eventi con il pubblico

Sarà l’atrio monumentale dell’Istituto Vittorio Emanuele ad ospitare, domani sera alle 21, l’Orchestra filarmonica Pugliese, diretta dal maestro Giovanni Minafra, in quello che sarà il primo appuntamento, in città, che prevede la presenza del pubblico per un evento culturale. In programma il concerto «Alla scoperta di Mozart», che vedrà impegnati 32 orchestrali a cui si aggiungeranno il flauto solista Giacomo Bozzi e il soprano di caratura internazionale Marilena Gaudio.

«Sarà una fantastica occasione per ascoltare dell’ottima musica classica finalmente in presenza – ha detto Nicola De Matteo, Delegato del Sindaco Metropolitano per l’Ive – Di tanto ringrazio il M° Giacomo Piepoli che ha voluto qui il concerto patrocinato dal MIBACT e dalla Regione Puglia. Un omaggio a Mozart impreziosito da un interessante dialogo tra la narratrice Gabriella Altomare e il pubblico che diventerà, così, parte attiva e viva dell’intero concerto. Dalla solitudine del lungo periodo pandemico alla bellezza di una musica raffinata e di rara bellezza armonica. Riemerge, così, la lucidità dell’incanto. Finalmente». L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, è patrocinato dalla Città metropolitana di Bari. Apertura porte alle 20,30.