Lo scenario del porticciolo di Giovinazzo ha fatto da quinta scenica per un videoclip musicale girato nelle scorse sere, e che andrà in onda sui canali Mediaset in piena estate. Per una produzione tutta meridionale che da qualche anno è approdata sui canali Tv nazionali. Protagonisti del video, i palermitani Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il duo che ha dato vita a «La rappresentante di lista», la formazione che si è esibita quest’anno a Sanremo con il brano «Amare», ma che è ben conosciuta a Giovinazzo per essere stata ospite della XX edizione del Rock Festival, nel 2019, quello prima della pandemia, si è tenuto alle Piscine di Bitonto.

Il brano presentato al Festival della canzone italiana è quello che il gruppo ha riproposto, registrandolo dal vivo, per il pubblico televisivo. L’appuntamento è quindi tra qualche settimana per seguire in televisione l’esibizione, immersa nello specchio d’acqua di Giovinazzo, de «La rappresentante di lista».