È all’albo pretorio la manifestazione di interesse per l’Estate giovinazzese 2021

È pubblicato all’albo pretorio l’atto con cui si richiama la manifestazione d’interesse per la partecipazione e organizzazione degli eventi che potranno entrare nel cartellone dell’Estate giovinazzese per il 2021. Ad aderire alla manifestazione d’interesse, sono invitate le associazioni, cooperative, imprese anche in forma individuale, che operano nel settore dell’arte e dello spettacolo. Le proposte di eventi e spettacoli, dovranno prevenire entro le 12 del 15 giugno al Comune via pec, per raccomandata o con consegna a mano. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it.

Come riportato nel documento pubblicato all’albo pretorio, l’intenzione del Comune, con l’organizzazione dell’estate giovinazzese, intende valorizzare l’associazionismo locale «garantendo il consolidamento di una offerta culturale stabile, il suo ampliamento e la sua diversificazione in termini di genere e modalità di fruizione».