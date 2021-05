«Mimi Metallurgico» un videodocumentario sugli anni ’70 e l’impegno politico

Negli anni ’70 Molfetta è stata una vera fucina di idee per la sinistra dell’epoca. Partiti e organizzazioni politiche che si confrontavano, che facevano nascere realtà che per l’epoca erano rivoluzionarie e che hanno dato humus a tutta la politica della provincia e non solo. Il Pc e il Psi, ma anche Lotta Continua, il Pdup, l’Ora, l’organizzazione anarchica. Fermenti che neanche la città di Bari in quegli anni poteva vantare. Nacquero in quegli anni radio libere e osterie «sovversive», luoghi che erano punti di aggregazione e veicoli di idee, a cui anche i giovinazzesi hanno «guardato».

È uno scorcio di Storia, sì con la «esse» maiuscola, che è diventato un videodocumentario realizzato intorno alla figura di Mimi Spadavecchia, operaio delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi, militante del Partito Comunista e sindacalista, del suo impegno politico che lo ha portato a essere al fianco, negli anni 80, di Don Tonino Bello, proprio durante la crisi delle Afp. Il videodocumentario, è realizzato in quattro parti. La seconda di queste parti sarà proiettata domenica alle 20 a Molfetta, in occasione della Fiera delle autoproduzioni, che si terrà a Macchia della Grotta, nell’agro molfettese e in occasione degli 80 anni del sindacalista molfettese.

«Mimi metallurgico e gli operai della sinistra», il titolo del documentario, realizzato da Giulio Bufo con un bassissimo budget. Altro non è che una serie di interviste ai protagonisti della vita politica molfettese e non solo, degli anni ’70. Un ricordo che è anche un confronto con la politica e l’impegno di questi anni.