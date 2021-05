Con lo scrittore Di Paolo si è concluso il progetto lettura allo Spinelli

L’incontro con lo scrittore Paolo D Paolo ha chiuso, il 18 maggio scorso, il progetto lettura a cui hanno partecipato le classi del Liceo Classico e Scientifico «Matteo Spinelli». Il progetto realizzato con la rete scolastico, l’assessorato alle politiche educative del Comune di Giovinazzo e in collaborazione con la Libreria Laterza di Bari, ha avuto inizio il 24 marzo. In programma era l’incontro con la professoressa ordinaria di Storia Medioevale dell’Università di Bologna, autrice del libro «Nelle mani delle donne», edito da Laterza. Il precorso si è poi concluso con il finalista del Premio Strega del 2013, Di Paolo, appunto, e con il suo romanza «Mandami tanta vita», ispirato alla figura di Piero Gobetti, illuminista e liberale, vicino al mondo del sociale e alle lotte operaie. A dialogare in video conferenza con l’autore, il tema è stato il più recente libro di Di Paolo «Svegliarsi negli anni venti», gli studenti della 3C dello Scientifico e della 3D dell’opzione scienze applicate, oltre alla 3A e 4A del Classico.

Insieme hanno percorso un viaggio tra passato e presente, i continui raffronti tra due epoche così diverse, ma forse solo all’apparenza, i cambiamenti climatici e la globalizzazione, i temi affrontati. Per lo Spinelli, il progetto lettura è stato una occasione di crescita per gli studenti che hanno potuto confrontarsi con personaggi di rilievo sulla scena culturale italiana.