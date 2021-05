Conclusa con successo la 29esima edizione delle Giornate Fai di Primavera

«È stata una edizione eroica». Così ha affermato Michele Camporeale, capogruppo Fai di Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi e Bitonto, commentando il successo della 29esima edizione delle Giornate di primavera del Fondo per l’ambiente italiano, che si sono tenute il 15 e 16 maggio. «Una edizione che è andata oltre le più rosee aspettative», ha commentato ancora Camporeale, ringraziando i quasi mille visitatori che si sono lasciati incuriosire dalla Torre delle pietre rosse a Giovinazzo, dalla chiesa della Madonna delle Rose e da Lama Martina a Molfetta. «Numerosi i cittadini che hanno voluto visitare i luoghi Fai di quest’anno – ha dichiarato ancora Camporeale – Sono giunti visitatori da ogni parte della regione, da Taranto come da Stornara, paese in provincia di Foggia, che sono stati accolti dai nostri volontari e collaboratori che, grazie al loro lavoro di studio e ricerca, hanno permesso di andare oltre le semplici aperture Fai, promuovendo l’intero territorio».

In epoca Covid le Giornate di Primavera hanno avuto il sapore di «rinascimento, di rinnovata sintesi tra natura storia e arte». Alla riuscita della due giorni hanno contribuito gli iscritti fai di Terlizzi che, alla Torre delle pietre rosse sono stati rappresentati dal professor Paolo De Santoli. «Un grazie riconoscente – ha dichiarato Camporeale - va all’avv. Massimo Chiusolo proprietario del sito Pietre rosse ed al suo personale di fiducia, all'I.I.S.S. Liceo Stupor Mundi di Corato ed alla prof.ssa di design e ceramica Donatella Di Bisceglie insieme al preside prof. Savino Gallo; alla galleria e laboratorio di arte contemporanea RA di Terlizzi con gli interventi in ceramica di Paolo De Santoli, ed al figulo e vasaio Francesco Barone per l’intervento artistico in situ; alla scuola comunale di musica di Giovinazzo Filippo Cortese ed ai loro allievi diretti e formati dal maestro Vito della Valle; al pasticciere e sostenitore del FAI con i suoi prodotti dolciari evocativi della storia del luogo, Nicola Giotti; all’Associazione medioevalista Stupor Mundi che ci ha illustrato l’opera dello scriba medievale e dello usbergario. All’artista Ilaria La Fronza che con il ricavato dei suoi bozzetti contribuisce a sostenere l’opera della nostra fondazione.

Per Molfetta si ringrazia don Beppe de Ruvo, parroco della Chiesa Madonna della Rosa, e don Fabio Tangari Presidente del Capitolo Cattedrale di Molfetta. Si segnala inoltre il supporto della Croce Rossa Italiana, comitato di Molfetta, che in queste due giornate ha dato un supporto per lo svolgimento dell'evento in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative».