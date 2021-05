Termina questo pomeriggio il progetto lettura per le scuole giovinazzesi

1920 – 2020. Cento anni tra le due date, due epoche assolutamente diverse, eppure con molti punti in comune. In comune una pandemia, i venti di guerra che spiravano e che oggi continuano a spirare. Il tempo è una questione umana, il progresso cambia di poco l’evoluzione. Il passato ritorna anche se con vestiti nuovi, le sfide da affrontare sono sempre le stese.

Sul «viaggio» dai primi del Novecento ad oggi si è voluto cimentare Paolo di Paolo con il suo libro «Svegliarsi negli anni Venti» scritto per i tipi di Mondadori. Lo scrittore sarà ospite questo pomeriggio alle 16,30 del comune di Giovinazzo per il progetto lettura organizzato dall’assessorato alle politiche educative, in collaborazione con la Libreria Laterza, e destinato alla rete scolastica. L’appuntamento andrà in onda sulla piattaforma online dedicata agli studenti di scuola superiore e sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo. L’appuntamento con Di Paolo chiude il ciclo di incontri con gli autori previsto all’interno del progetto lettura.

«La trama del libro di Di Paolo – ha dichiarato l’assessore Michele Sollecito – viaggia sui binari del tempo in modo interessante e coinvolgente. Questo incontro chiude il progetto lettura che ha coinvolto studenti di età e scuole diverse. Lo abbiamo portato avanti nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute alla pandemia, perché crediamo che l’esperienza di lettura e di confronto con gli autori sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi»