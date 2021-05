Le giornate Fai per guardare al futuro con fiducia

Tornano le giornate Fai di Primavera. Per la 29esima giornata dedicata al Fondo per l’ambiente italiano, i volontari di Giovinazzo e Molfetta, Terlizzi e Bitonto, hanno organizzato per sabato 15 e domenica 16 maggio, una serie di visite guidate tra torri medioevali e chiese rurali e parchi naturali. A Giovinazzo sarà aperta alle visite la «Torre delle pietre rosse» sita nell’omonima contrada lungo la direttrice per Santo Spirito.

La torre, fatta costruire dalla nobile famiglia dei Paglia intorno al 1200, la stessa che ha dato i natali al Beato Nicola Paglia, è stata recentemente restaurata grazie al cofinanziamento del «Gal Fior d’Olivi», grazie al progetto di realizzazione di un piccolo centro documentale. In occasione delle due giornate Fai, l’agrumeto della torre sarà allestita una mostra della pittrice Ilaria Lafronza, con vedute di Giovinazzo in miniatura. Ci saranno poi interventi d’arte a cura di «Ra contemporay Art» e del liceo artistico «Federico II Stupor Mundi» e intermezzi musicali a cura degli allievi della scuola comunale di musica «Filippo Cortese».

A Molfetta le visite del Fai saranno dedicate alla chiesa della Madonna della Rosa, lungo la via vecchia per Bitonto e per la giornata di domenica due passeggiate all’interno del parco naturale di Lama Martina, in collaborazione con l’associazione Terrae e con il centro di educazione ambientale Ophrys. Visite che saranno guidate da Raffaele Annes. La chiesa della Madonna della Rosa, la sua datazione è incerta, è meta di festeggiamenti tradizionali il martedì dell’ottava dopo Pasqua. Le passeggiate nel parco d Lama Martina, si svolgeranno lungo percorsi ciclopedonali, tra muretti a secco, pagliai, opere di ingegneria idraulica e tra specie botaniche di elevato pregio naturalistico, come orchidee, carrubi secolari, lecci e roverelle. Le visite alla «Torre delle pietre rosse» si svolgeranno al sabato dalle 10 alle 18, e la domenica dalle 9 alle 18, per gruppi di 15 persone. Le visite alla Madonna della Rosa si terranno nel pomeriggio di sabato dalle 15,30 alle 18, ogni 30 minuti per gruppi di 8 persone. Le passeggiate nel parco di Lama Martina, la durata è di circa un’ora, si terranno domenica mattina alle 10,30 e alle 11,30 per gruppi di 15 persone.

Per poter partecipare in sicurezza, è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.giornatefai.it, entro la mezzanotte del giorno precedente alla visita. È previsto un contributo di 3 euro.