Iris torna in pedana per la Serie C

Archiviata la splendida parentesi della Final Six scudetto, la Ginnastica Ritmica Iris si immerge nel campionato di Serie C recandosi domani, 1 maggio, a Campobasso per disputare la seconda prova in calendario.

Sulla pedana del Pala Vazzieri in gara ci saranno le compagini della zona tecnica 5 che comprende: Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. La compagine presieduta da Nico Di Liddo schiererà la biscegliese Serena Abbadessa (2006) e le bitontine Simona Brunetta (2005) e Silvia Maffei (2004) che si alterneranno, come da programma tecnico, ai quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette, nastro). Al termine delle due prove la compagine prima classificata accederà alla Serie B per la stagione 2022. La classifica terrà conto delle compagini che non siano già presenti nelle categorie superiori.

Tecnici accompagnatori della spedizione molisana saranno: Alessandra Sangilli e Maddalena Carrieri.

Ufficio Stampa ASD Ginnastica Ritmica Iris