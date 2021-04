Nella Giornata mondiale della Terra si parlerà del Biodistretto delle Lame

È una nuova opportunità di sviluppo, il biodistretto, una realtà che è già presente in Italia e che riunisce produttori agricoli che fanno dell’agricoltura biologica la loro missione. Con un mercato che va sempre più allargandosi e che, appunto, crea sviluppo. In questo particolare settore nasce anche il «Biodistretto delle lame» le profonde fenditure naturali che attraversano l’intero territorio pugliese e che potrebbe coinvolgere anche il territorio di Giovinazzo.

Attualmente, all’interno dell’area metropolitano di Bari il distretto include i soli territori di Ruvo e Bitonto, ma con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, delle associazioni e anche degli operatori turistici, l’area di interesse potrebbe allargarsi, come è stato dimostrato in altre aree d’Italia. Di tutto questo si parlerà questo pomeriggio alle 17,30 in occasione della «Giornata mondiale della Terra» nel corso di un incontro promosso dal «Alce nero» in sinergia con la campagna di sensibilizzazione «Spreco zero».

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube di «Alce nero», questo l’indirizzo https://youtu.be/c13XYtyNyuU, utile a fare il punto sulla recente approvazione, nella commissione agricoltura del Senato, del primo disegno di legge che mira a regolamentare il settore biologico, uno dei gioielli dell’economia italiana, che vede 80mila operatori impegnati nell’intera filiera italiana. Il settore può contare su due milioni di ettari coltivati a biologico, per un valore stimato, come giro d’affari, di 3,3 miliardi di euro. Da poco è arrivato dalla Regione Puglia, il riconoscimento che inserisce il Biodistretto delle Lame fra i sette diversi Distretti del Cibo.

All’incontro, trasmesso naturalmente in streaming, parteciperanno Benedetto Fracchiolla, olivicoltore e presidente del Biodistretto delle Lame, Cesare Zanassi, professore del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro – alimentari dell’Università di Bologna, Marco Santori, consigliere di Amatrice Terra Viva e consigliere tecnico di Alce nero e il giornalista e direttore di LifeGate, Tommaso Perrone.