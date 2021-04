Al via il Festival della Comunicazione

Sarà presentato questa sera alle 19 il festival della Comunicazione, promosso dal movimento dei Paolini e inserito nell’ambito della Settimana della Comunicazione che come ogni anno coinvolge la Diocesi di Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo e Ruvo. Con una apertura, quest’anno alla diocesi di Rieti. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno insieme al Vescovo della Diocesi, Domenico Cornacchia, il Vescovo della Diocesi si Rieti, Domenico Pompili e suor Cristina Beffa delle Figlie di San Paolo. Questo primo appuntamento vedrà la partecipazione di Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per le Comunicazioni della Santa Sede. A moderare l’incontro sarà Sabrina Vecchi, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Rieti. Il Festival vero e proprio si svolgerà dal Primo al 16 maggio e sarà animato da giornalisti ed esperti di comunicazione, da biblisti e figure del mondo religioso. Il festival prende spunto dal messaggio di Papa Francesco, «Vieni e vedi – comunicare incontrando le persone dove sono e come sono». Tutti gli appuntamenti saranno online e trasmesse in diretta sui canali social Facebook e YouTube.