Il Comune e la libreria Laterza per il terzo incontro del progetto lettura della rete scolastica

Avrà luogo domani il terzo incontro del progetto «Lettura della rete scolastica 2020-2021» promosso dal Comune in collaborazione con la libreria Laterza di Bari. Ospite dell’incontro sarà la professoressa ordinaria di Storia Medioevale dell’Università di Bologna, Maria Giuseppina Muzzarelli, autrice la libro «Nelle mani delle donne», edito da Laterza. Il libro è uno spaccato sulla condizione femminile «fino a non molto tempo fa», come sottolinea l’autrice, che in qualche modo ancora persevera tra pregiudizi e luoghi comuni. È un viaggio a ritroso nel tempo che segue una pluralità di fonti, dai procedimenti giudiziari ai trattati, dai dipinti alle opere letterarie. L’incontro si svolgerà online sul canale Youtube del Comune di Giovinazzo a partire dalle 16,30.

«Continuiamo la nostra opera di promozione della lettura con autrici ed autori di primo piano, superando le avversità del momento – ha detto l’assessore alle Politiche Educative, Michele Sollecito - Proseguiremo con queste iniziative anche in futuro, contando sul termine delle restrizioni dovuti alla pandemia, e contando quindi di poter tornare al più presto a fare incontri in presenza magari nella rinnovata sede della nostra Cittadella della Cultura».