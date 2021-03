Nel settimo centenario della morte di Dante, Giovinazzo ricorda il Sommo Poeta

Quest’anno cade il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, e il 25 marzo è indicato dagli studiosi come il giorno in cui il Sommo Poeta iniziò il suo viaggio nell’aldilà, per quella che sarebbe diventata poi La Divina Commedia. Proprio in occasione del 25 marzo è stato proclamato il «Dantedì», una intera giornata che in tutta Italia si celebrerà l’opera di Dante. Lo farà anche il comune di Giovinazzo, posticipando però di un giorno l’omaggio al Sommo Poeta, e lo farà con una «Lectura Dantis» incentrata su «L’amor che muove il sole e l’altre stelle». L’evento è organizzato dall’associazione Culturaly e sarà trasmessa, il 26 marzo appunto, alle 19 in diretta streaming sul canale Youtube dell’associazione. Nella lettura di tre Canti si alterneranno la danzatrice e coreografa Elisa Barrucchieri (Invocazione alla Vergine, dal Paradiso), l’attore e regista Franco Martini (Manfredi dal Purgatorio) e l’attore Francesco Tammacco (il Conte Ugolino dall’Inferno). A condurre l’incontro sarà Enzo Verricchio con la direzione artistico di Nicola De Matteo. L’evento è patrocinato oltre che dal Comune di Giovinazzo, dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Città metropolitana di Bari.

«Un omaggio a Dante dovuto e sentito, e un aiuto in sostegno di chi fa cultura in questo periodo così difficile, drammatico e inesorabilmente lungo – ha affermato l’assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli - La nostra Amministrazione comunale sta dimostrando vicinanza e concreto sostegno al settore culturale, lo dobbiamo ai lavoratori in grande sofferenza ma lo dobbiamo anche al nostro pubblico, a tutti coloro a cui mancano la bellezza e l’evasione che solo le forme d’arte possono offrire. E sono certa che anche questa iniziativa piacerà perché, seppur per un lasso di tempo breve, ci farà dimenticare le ansie quotidiane».

«Ci cimentiamo per la prima volta in un evento in streaming e siamo entusiasti di questo lavoro – ha sottolineato la presidente di Culturaly Daniela Sala - In un periodo buio come quello che stiamo attraversando, abbiamo voluto portare una piccola evasione a tutti coloro che non vogliono rinunciare all’arte: se gli spettatori non possono andare agli spettacoli, lo spettacolo va dagli spettatori in attesa di tornar “a riveder le stelle”».