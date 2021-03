«I bambini si sono ritrovati a vivere improvvisamente una dimensione di vita contro natura: i loro diritti fondamentali quali quello allo studio, al gioco e alle relazioni familiari sono stati altamente compromessi dal virus». Partendo da questa certezza la Caritas diocesana, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni della quattro città della diocesi, ha lavorato e lavora per un sostegno, supporto e aiuto costante nei confronti dei minori e delle loro famiglie e ha ritenuto indispensabile affrontare una riflessione sul tema. Per questo, domani alle 18,30 la Caritas terrà una conferenza dal titolo «La tutela dei minori al tempo del Coronavirus. Pregiudizi, necessità e interventi di protezione». Ovviamente l’incontro si terrà a distanza sfruttando i propri canali facebook, e il sito internet www.diocesimolfetta.it.

Il tema altro non è che una riflessione su ciò che è avvenuto nell’ultimo anno nella vita dei minori, sulle ripercussioni attuali. Partendo da un’analisi dei pregiudizi, sulle azioni messe in campo sul territorio, per continuare con una discussione sull’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei social, il cui uso si cercava di limitare prima della pandemia e che ora, invece, sono strumenti indispensabili nella vita dei minori per vivere l’ambiente scolastico, familiare e delle relazioni interpersonali.

Dopo i saluti di don Cesare Pisani, direttore della Caritas diocesana, moderati da Edgardo Bisceglia, vicedirettore della stessa Caritas, interverranno Giuseppe Laganà, psicologo-psicoterapeuta dell’età evolutiva e operatore Caritas Italiana, Michele Sollecito, assessore alle politiche sociali, politiche educative e partecipazione del Comune di Giovinazzo e Isabella Carlucci, assistente sociale del Comune di Molfetta, che aiuteranno la riflessione sul tema.

Agli interventi seguirà la testimonianza a cura dell’équipe de “La Casa di Santa Luisa”, centro diurno socio-educativo per minori, nato da qualche anno grazie all’esperienza del settore minori della Caritas diocesana e gestito dal braccio operativo di quest’ultima, la Società Cooperativa Sociale “Stola e Grembiule”.