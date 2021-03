Al via il programma della Notte bianca della Poesia

Sarà ancora Gianni Antonio Palumbo, per il quarto anno consecutivo, ad assumere la direzione artistica della Notte bianca della poesia, la kermesse ideata dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. La riconferma subito dopo aver approvato il bilancio consultivo del 2020. Confermata, nel corso della stessa assemblea, la data della undicesima edizione della Notte bianca, che si svolgerà come sempre all’interno dell’istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo, il 23 giugno di quest’anno, con una ricca anteprima, il giorno prima, al Museo archeologico del Pulo di Molfetta.

La prima decisione presa da Palumbo appena investito della carica, è stata quella di internazionalizzare il concorso letterario «Culture del Mediterraneo», aprendolo per la prima volta ai poeti esteri. «Esprimo la mia grande soddisfazione – ha detto Nicola De Matteo Presidente dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – per questa riconferma nella certezza che Gianni Palumbo saprà apportare innesti creativi importanti che valorizzeranno ancora di più a livello internazionale la Notte Bianca. Sono anche sicuro che, dopo lo sforzo organizzativo ed economico dello scorso anno, le amministrazioni locali saranno ancora una volta al nostro fianco per rendere sempre più luminosa questa iniziativa culturale».

L’assemblea ha anche approvato il formata «Aspettando la Notte Bianca della Poesia» che si svolgerà il 29 maggio prossimo all’interno del Castello di Carosino, d’intesa con l’assessorato alla cultura di qual Comune e con la collaborazione di Cosimo Rodìa. Con lo stesso format sono in corso contatti con i comuni di Matera e Santeramo in Colle.

De Matteo è anche certo della partecipazione dei poeti dell’Accademia al «Dantedì», giornata dedicata al Sommo poeta Dante Alighieri che si svolgerà il 25 marzo prossimo con inserti letterari sulla pagina social dell’associazione.