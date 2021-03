Come difendersi dalla violenza che corre sul web

«Violenza: Capire per difendersi» è il titolo dell’incontro che si svolgerà in modalità online, il 20 marzo a partire dalle 18. Ad organizzarlo la sezione giovinazzese della Fidapa, che vuole celebrare la «giornata della donna». Il tema dell’incontro in streaming, sarà possibile seguirlo sulla pagina facebook della Fidapa, ruoterà attorno a «La violenza sul filo della rete» di cui parlerà Andrea Carmineo, saggista ed esperto informatico. Per portare a conoscenza, questo l’obiettivo, l’utenza femminile dei rischi e i pericoli che l’utilizzo del web comporta. Proprio le donne sono troppo spesso oggetto di attacchi alla persona, che a volte degenerano in situazioni reali. E le cronache degli ultimi tempi ne nono piene. Per cui saperli riconoscere, questi pericoli, che spesso si celano, ma che sono vere e proprie trappole, diventa essenziale per poterli evitare.

Le diverse tipologie di stalking, come “molestie da parte dell’ex partner” o “amore giovanile” o “amore sadico” ed altri, sono i casi che Carnimeo tratterà, dando suggerimenti per la gestione di ogni tipologia di caso. Quali sono i campanelli d’allarme da tenere conto durante l’età adolescenziale, oppure da adulti, che le donne devono fronteggiare sia in casa che a scuola o sul posto di lavoro, saranno portati come esempio dalla dirigente scolastica Alba Decataldo.

L’incontro si rivolge ad una platea nazionale e rientra nel programma della Fidapa che per il biennio 2021 riguarda «la promozione di politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere».

Interverranno, oltre alla presidente della sezione di Giovinazzo della Fidapa, Luisa Dagostino, la presidente nazionale del sodalizio Maria Concetta Oliveri, la presidente Distretto Sud Est, Annamaria Elvira Musacchio, l’assessore alle Pari opportunità di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, che ha patrocinato l’evento. Interverranno inoltre Eufemia Ippolito, past presidente nazionale e BPW Chair Legal Advice, e Fiammetta Perrone, vicepresidente nazionale della FIDAPA BPW ITALY.