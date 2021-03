«Educare in Comune», Giovinazzo si candida al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Comune insieme alle realtà sociali del territorio per il bando «Educare in Comune» promosso dal Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto messo a punto, dal titolo «NarutarlMente. Cultura Ambiente e Territorio», mira a potenziare le opportunità formative partendo dalla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale di Giovinazzo.

A essere destinatari del progetto sono 150 minori e le loro famiglie, suddivisi in tre fasce d’età: dai 2 ai 6 anni, dai 7 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni. «Terreni di gioco» saranno il Dolmen di San Silvestro, Lama Castello e le chiese rurali di Sant’Eustachio e San Basilio.

«Questo nuovo progetto educativo annovera diversi interventi ormai improcrastinabili vista la crisi generata dalla pandemia - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Affido culturale, laboratori esperienziali, attività culturali immersive: tutto è stato pensato per rispondere in modo adeguato alle sfide che la crisi del Covid ha lanciato alle nostre comunità e al percorso di crescita e formazione dei nostri ragazzi. Come il progetto “Educare – lotta alla povertà educativa”, anche questo progetto nasce dalla coprogettazione fatta con i minori e con le realtà del territorio che operano nel campo dei servizi sociali e culturali. Abbiamo scelto consapevolmente di puntare sull’attenzione per l’ambiente trovando un felice connubio tra interventi educativi e valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio in particolare Chiara Depalo (Aiccos) e Mimmo Lorusso (Terrae) che hanno coordinato i lavori del tavolo di coprogettazione insieme ai nostri servizi sociali. Così come ringrazio tutti i soggetti che hanno aderito alla manifestazione d’interesse del Comune: Metropolis, Terrae, Aiccos, Eugema, Felisia e Semi. La rete che da anni abbiamo creato nel sociale ci sta permettendo di reagire al meglio in questo tempo speciale, l’unica strada percorribile e senza più ritorno è proprio questa virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Ora speriamo in un buon esito della candidatura del progetto».