«Indovina chi viene a (s)Cena», l’iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese arriva a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha aderito all’iniziativa «Indovina chi viene a (s)Cena» , il format culturale online del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni soci che unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo.

L’idea del Teatro Pubblico Pugliese è quello di far arrivare nelle case, in questo caso dei giovinazzesi, gli spettacoli teatrali, visto che le rappresentazioni dal vivo sono sospese a causa della Pandemia. Partner dell’iniziativa è il teatro Odeion, di Giovinazzo, una realtà culturale locale provata, aperta alle iniziative pubbliche. Il prossimo 6 marzo ospiterà due eventi inediti della durata di 30 minuti allestiti appositamente per l’occasione. Saranno trasmessi in streaming all’ora di cena con ospite un personaggio misterioso che racconterà una storia tutta da scoprire. «Abbiamo ritenuto doveroso aderire a questo format culturale proposto dal Teatro Pubblico Pugliese, di cui abbiamo deciso di essere soci come Amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Tommaso Depalma - In un anno drammatico come quello che abbiamo vissuto e che ha stravolto tutti, in modo particolare il mondo della cultura, dei teatri e dei cinema, è importante contribuire tutti noi al risveglio, seppur ancora in modalità on line, delle arti, quelle che in questo momento mancano a tantissimi. Ritornare a teatro, seppur in forma virtuale, ci sarà di aiuto. Poi, se come dice il ministro Franceschini, sarà possibile farlo in presenza e in sicurezza dal prossimo 27 marzo, meglio ancora. Speriamo davvero che sia la volta che ci rialziamo e ripartiamo tutti». Per partecipare e prenotare un posto in prima fila, virtuale naturalmente, è necessario collegarsi al sito https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-giovinazzo-ore-1900 per chi vorrà assistere alla rappresentazione delle 19, e per lo spettacolo delle 20 a https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-giovinazzo-ore-2000

È tutto gratuito, naturalmente. «L'idea è innovativa – ha dichiarato l’assessore alla cultura Cristina Piscitelli - impatta sul territorio, coinvolge anche i nostri lavoratori dello spettacolo e l'unico teatro presente a Giovinazzo, l'Odeion. Dunque, un'offerta culturale che, veicolata nell’ambito di un circuito regionale, valorizza ancora di più il nostro territorio. Da casa, in sicurezza, non perdetevi il doppio appuntamento a teatro. Sperando, come ha detto il sindaco, di poter tornare tutti in presenza e in sicurezza molto presto».