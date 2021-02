Un’opera d’arte in dono alla «Forza delle donne»

«Il peso dell’amore è unico. Ti porta in alto con mente, corpo ed emozioni per precipitare quando si accantona o quando è un amore sbagliato. Il peso dell’amore è nel suo equilibrio, perché quando è in asse con la vita, quel peso non ti schiaccia ma ti fortifica. È un peso incalcolabile, racchiuso nel cuore di chi ha la fortuna di averlo sentito battere sul serio. È sempre lì, a volte è più visibile e palpabile a volte è celato e passa in secondo piano. Ma è pur sempre quel peso che se mancasse, ci farebbe volare via senza lasciare alcun segno… Perché forse quel peso, ci serve e in fin dei conti, non pesa quanto peserebbe la vita se quell’amore non ci fosse mai stato». È la dedica testo che accompagna una donazione, quella che la visual artist & graphic designer barese, Cristina Mangini, ha voluto offrire alla «Forza delle donne», l’associazione che si occupa dei diritti delle donne e al supporto delle vittime di violenza. «The weight of love #1», un pastello su carta, il titolo dell’opera donata,

Mangini è un’artista poliedrica ispirata da una visione plastica delle proprie opere, in cui ombra e spazio sono elementi essenziali per creare effetti tridimensionali dove confluiscono moto e stasi, equilibrio e figurazione. Espone in svariate mostre collettive nazionali ed internazionali, mostre personali, numerosi riconoscimenti, premiazioni e partecipazioni a residenze artistiche. Le sue ultime ricerche si basano sulla serialità nella rappresentazione di oggetti che rievocano emozioni ed elementi naturali ambientati in luoghi surreali che smuovono moti interiori. Elemento chiave che unisce la sua arte è la rappresentazione del tempo: perpetuo e infinito. Vive e lavora a Bari.