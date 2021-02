«Sconosciuti che conoscono l’amore», il terzo disco di Junior V

Lo aveva anticipato a maggio scorso con la presentazione di «Odore d’Incenso» un singolo che sarebbe stato l’antipasto di un disco, il terzo per Junior V, dai ieri pubblicato su tutte le piattaforme digitali e in vendita in cd per la Django Dischi. «Sconosciuti che conoscono l’amore» il titolo del disco che per l’autore segna il passaggio dalla musica reggae, protagonista nei suoi lavori precedenti, a quella più intima e matura.

Il cantautore giovinazzese, classe ’98, alla sua terza esperienza discografica, non si è voluto far mancare nulla. Registrate le tracce a Giovinazzo, le ha affidate per la masterizzazione a Christian Wright, ingegnere del suono dell’Abbey Road Studios di Londra, quello dei leggendari Beatles. Nelle dieci tracce che compongono il disco di Junior V, il folk tutto italiano che ha voluto imprimere nel suo disco, grazie alla sapienza di Wright assume un carattere internazionale, con punti di forza nelle chitarre acustiche, negli arpeggi di pianoforte e più in generale nelle linee melodiche che danno una impronta rock folk al lavoro.

«Per il suo sound questo album è il risultato di un preciso lavoro fatto di microfoni vintage, accordature aperte e lunghi riverberi, mentre le voci sono armonizzate proprio come il pop folk australiano». Junior ha voluto lasciare l’inglese per i suoi testi, e proporli in italiano, per esprimere al meglio i suoi sentimenti che solo il colore e gli accenti della lingua madre possono offrire. «Ho cercato di raccogliere i momenti di sconforto e raccontarli in queste canzoni - spiega Junior V - dove queste canzoni appaiono reali proprio perché affondando nei ricordi belli e malinconici allo stesso tempo».

L’album è accompagnato dal videoclip della titletrack, che assieme ai precedenti singoli «Odore d'incenso» e «Quando te ne vai» costituiscono una trilogia. Tutti e tre i video, infatti, sono stati realizzati utilizzando le tavole inedite dell’illustratore Roby il Pettirosso. Con la regia di Federico Maccabelli ne è nata una delicata striscia animata fuori dallo spazio e dal tempo, dove animali, oggetti e figure umane si muovono in spazi quasi onirici raccontando la narrazione del testo e il ritmo della canzone.

Roby il Pettirosso, componente imprescindibile di questo progetto, ha realizzato anche la cover dell’album e di tutti i singoli.