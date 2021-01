Per ricordare la Shoah

Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa aprirono le porte del campo di concentramento di Auschwitz. Una data che è rimasta impressa, dal 2005, come il «Giorno della memoria». Voluta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, la Giornata per ricordare gli orrori che gli Ebrei hanno dovuto subire dai nazi fascisti. La Shoah, come abbiamo imparato a chiamare quei tragici eventi. La ricorrenza si celebra soprattutto con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per educare e mettere in guardia le nuove generazioni circa i pericoli che possono rappresentare i regimi e le ideologie totalitarie.

Lo si farà anche quest’anno, nonostante la pandemia e con gli eventi ridotti al minimo essenziale. Non si sottrare il Comune di Giovinazzo che, attraverso l’assessorato alle Politiche educative, ha voluto organizzare per questa mattina alle 10, un incontro con il professor Frediano Sessi, ritenuto uno dei massimi esperti sulla Shoah. Sessi è l’autore del libro «Prof. Che cos’è la Shoah?» edito da Einaudi, casa editrice per la quale l’autore ha curato l’edizione definitiva del «Diario di Anna Frank». L'iniziativa rientra nel progetto lettura del Comune in collaborazione con la libreria Laterza. L’incontro si terrà online e sarà aperto a tutti perché verrà trasmesso sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo. «Non c’è futuro buono se non studiamo bene il passato», scrive l’assessore Michele Sollecito.