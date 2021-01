Come era il mercato quotidiano nel 1991

Il video è subito diventato virale. Almeno per i giovinazzesi. Gira sui social e mostra quello che era il mercato quotidiano 30 anni fa, quando ancora, era il 1991, si svolgeva lungo il perimetro della villa comunale. Volti di clienti ma soprattutto di venditori, fruttivendoli, pescivendoli, molti non ci sono più, ma per le generazioni più adulte, guardando quelle immagini, non è difficile tornare indietro con la mente e ricordare un pezzo di vita cittadina. Le riprese sono di Pasquale Nacci, appassionato film maker, che, in occasione del suo compleanno, ha voluto fare un dono all’intera città rispolverando dal suo archivio quelle immagini. Frammenti girati quando non esistevano i telefonini che tutto riprendono, quando il digitale era ancora di là da venire, quando bisognava armarsi di telecamere e cassette e per questo avere idea di cosa si andava a riprendere. Senza lasciare nulla al caso ma con spirito documentaristico. Il film, appena sei minuti, è possibile vederlo cliccando sul link qui allegato.

https://www.facebook.com/100009562759438/videos/2841616586167072/