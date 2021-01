«Puglia on screen», il progetto delle Pro Loco pugliesi

Raccontare la Puglia, i suoi borghi, i monumenti, le feste tradizionali, la gastronomia attraverso i video. Un progetto voluto dall’Unione delle Proloco di Puglia per promuovere il territorio vasto e dalle mille sfaccettature. «Puglia uno screen» il titolo del progetto, che raccoglie 14 video, uno per ogni delegazione territoriale, dal forte impatto emotivo «in grado di accattivare, attrarre l’attenzione del potenziale turista, ma anche di mostrare le bellezze delle diverse comunità agli stessi pugliesi». «Un progetto voluto e condiviso da tutto il tessuto delle Pro Loco Unpli di Puglia - ha spiegato Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia - soprattutto in questo periodo di restrizioni in cui tanto manca respirare l’aria delle nostre città, dei nostri borghi, delle nostre spiagge, delle nostre campagne. Frammenti salienti di ogni singola località, di folklore, tradizioni, pietanze che sapranno, grazie alla maestria di tecnici esperti di riprese e montaggi all’avanguardia, sensibilizzare alla bellezza e narrare, attraverso volti e immagini, il lavoro certosino e appassionato dei volontari delle Pro Loco di Puglia, custodi di cultura».

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con U-Pulp Visual & Motion e ImaginApulia.