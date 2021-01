Dalle donne un messaggio di speranza e positività

Da oggi sulle pagine social dell’associazione «La forza delle donne» è pubblicato un video dal titolo «Donne al lavoro. Messaggio di speranza e positività ai tempi del covid. Donne-violenza-pandemia».

La forza delle donne, associazione con sede in Bari, è attiva nella battaglia contro la violenza di genere e al fianco delle donne per il riconoscimento delle pari opportunità in campo sociale, culturale e lavorativo. Ha da poco le sue Referenti in Basilicata.

Sono Elisabetta Di Sanso, studentessa in Giurisprudenza, le avv. Tiziana Gitto, Maddalena Labollita e Maria Lovito, la dott.ssa Maria Filomena De Sina

Con la collaborazione di giovani imprenditrici lucane, le Referenti hanno voluto creare il video che proponiamo, nel quale hanno evidenziato l'imprescindibile necessità per le donne di studiare e acquisire competenze per creare e sviluppare nuovi percorsi imprenditoriali nei quali passione e lavoro sono legati a stretto giro.

Condividiamo il pensiero di Oscar Wilde: «date alle donne occasioni adeguate ed esse potranno fare tutto».