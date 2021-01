«Don Tonino Bello», un premio letterario voluto dalla Diocesi di Molfetta

Scadono il 31 gennaio i termini per la partecipazione al premio letterario «Don Tonino Bello» indetto dalla Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, attraverso il suo settimanale «Luce e vita». Per la sua prima edizione, il concorso è aperto alla poesia metafisica e al giornalismo di prossimità. Due diverse sezioni per valorizzare, attraverso la poesia, la tensione dell'individuo verso l'Assoluto, declinato nelle forme di qualunque confessione religiosa. E attraverso il giornalismo di prossimità che indaga i fenomeni a partire da quanti li vivono in prima persona. «Il premio – si legge nella nota stampa - intende dunque incoraggiare una scrittura alta e altra, una narrazione profonda della realtà, anche in contrapposizione a un uso distorto della parola che dilaga sui moderni canali di comunicazione». Il bando per la partecipazione al concorso, che prevede premi in borse di studio, è disponibile sul sito www.diocesimolfetta.it e www.conoscidontonino.it.