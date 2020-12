Un calendario a sostegno della lotta ai tumori femminili

La moda scende in campo a favore della Lilt, la lega italiana per la lotta ai tumori. Lo fa con la «Carmen Martorana eventi», agenzia di moda e spettacolo che per il quarto anno consecutivo ha realizzato il calendario «Top fashion model». L’iniziativa è a sostegno della sezione provinciale Lilt della Bat, presieduta da Michele Ciniero, impegnata nella «Lilt for women – campagna nastro rosa», che ha lo scopo di sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno. Non per caso la copertina del calendario è dedicata alle dottoresse dei reparti di oncologia che ogni giorno si adoperano per la salute delle donne.