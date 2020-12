Si fanno evidenti le conseguenze del rilassamento dopo l’8 dicembre

La curva epidemica in Puglia ha rallentato la sua discesa, anzi ha trovato un «gradino» per cui si è appiattita. Lo afferma l’assessore Pierluigi Lopalco che analizza i grafici a disposizione sull’andamento della pandemia. «Non credo sia sbagliato pensare – ha affermato - che la causa di questa interruzione sia stato il senso di rilassamento che ha preso un po' tutti a partire dal ponte dell'8 dicembre. Da quella data in poi la curva ha ripreso una lenta risalita». Solo per qualche giorno il numero dei guariti è stato superiore a quello dei nuovi casi. Ma in concomitanza con il Natale il trend è di nuovo cambiato. «Abbassare la guardia in piena ondata pandemica – ha continuato Lopalco - genera questi fenomeni. Siamo in pieno inverno, i virus respiratori hanno terreno facile. Bastano pochissimi giorni e la circolazione riprende forza». Ma non è sola la risalita della curva a preoccupare, c’è anche la ormai famigerata variante inglese. È accertato che il caso pugliese, quello che si riferisce alla persona rientrata da Londra, mostra i segni della mutazione. «Non deve preoccupare – ha sottolineato Lopalco - Il sistema di sorveglianza che noi abbiamo messo in atto si sta dimostrando efficace a identificare e isolare tempestivamente questi casi. La sorveglianza molecolare è sempre utile ad analizzare le dinamiche di diffusione del virus». C’è un precedente: la mutazione del virus in Spagna e introdotta in Italia durante le vacanze estive. Quel ceppo è stato predominante per un certo tempo, ma non ha comportato conseguenze maggiori rispetto al primo assetto del coronavirus.