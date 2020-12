Parte ufficialmente domenica in tutta Europa la campagna anticovid.

Per l’ormai famoso «V day» del 27 dicembre, la giornata in cui si comincerà a vaccinare la popolazione contro il Covid 19, la Puglia potrà contare 505 dosi. Arriveranno al Policlinico di Bari da cui saranno smistate da una cabina di regia istituita dalla Regione, con a capo il dottor Michele Conversano, proprio per la gestione del farmaco e per il coordinamento della campagna di vaccinazione. Non appena le prime dosi di vaccino arriveranno nell’«hub» del nosocomio barese, saranno distribuite nelle sei province pugliesi: 105 sono destinate all’area metropolitana di Bari, 80 dosi a testa nelle altre province. I primi a vaccinarsi domenica, saranno una rappresentanza di tutti gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani. Una scelta simbolica, come simbolica è la data scelta in tutta l’Unione Europea per dare l’avvio alla campagna di vaccinazione che sarà la più massiccia della storia. La vera e propria fase 1 della campagna di vaccinazione comincerà nei primi giorni di gennaio, non appena arriveranno le prime 94mila dosi destinate alla Puglia. Alla cabina di regia è dato il compito di «garantire la pianificazione e il coordinamento; predisporre le indicazioni tecnico-scientifiche sulla conduzione della campagna vaccinale e livello regionale; coordinare i Nuclei operativi aziendali; monitorare l'andamento della campagna vaccinale». In questa fase i direttori generali delle Asl dovranno creare i Nuclei operativi aziendali. Le prime vaccinazioni verranno effettuate da 230 operatori sanitari opportunamente formati, successivamente, quando la campagna entrerà nel vivo, la Regione si avvarrà anche dell’aiuto degli operatori reclutati dalla Protezione civile.