Ripulita la strada delle Carrare dai rifiuti abbandonati

Tocca agli operatori ecologici della Impregiro, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Giovinazzo, ripulire le strade extra urbane dalle immondizie lasciate da chi, senza spensare alle conseguenze, deturpa l’agro giovinazzese, rendendolo una discarica a cielo aperto. L’ennesimo intervento è stato posto in essere lungo la strada delle Carrare, tra le località San Gaetano e Santa Margherita a cui si accede dalla provinciale per Bitonto.

«Ancora una volta – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - abbiamo rimosso rifiuti abbandonati da gente senza scrupoli e continueremo a farlo, nonostante la rabbia e a volte anche il senso di sfiducia che ci pervade. Ma la mia e la vostra città merita rispetto, e io non mi stancherò di andare avanti perché sono supportato da tantissimi miei concittadini che come me amano Giovinazzo e si indignano davanti a queste scene. Però, non mi stancherò mai di dire a questi vandali che noi oggi disponiamo di sistemi di controllo sempre più sofisticati e che, così come i loro predecessori sono già stati multati, la stessa cosa toccherà anche a loro, è solo questione di tempo».