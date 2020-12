Ritrovato in un box a Giovinazzo un Suv completamente smontato

Un Suv Range Rover di recente fabbricazione, risultato rubato ad Altamura il 2 dicembre scorso, è stato ritrovato completamente smontato in un autoparco di Giovinazzo. A ritrovarlo i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile di Molfetta, dalla Forestale di Bari e dalla Polizia locale di Giovinazzo. La scoperta a seguito di un controllo del territorio in cui gli uomini dell’Arma erano impegnati. Il controllo dei box ha portato al rinvenimento delle parti smontate destinate presumibilmente al mercato parallelo dei ricambi auto. Le indagini seguite alla scoperta del materiale detenuto illegalmente, hanno portato alla identificazione del proprietario del box, un 30enne di origine straniera, senza fissa dimora ma già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati dello stesso genere. Tutto le parti del Suv smontate sono state poste sotto sequestro giudiziario in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria di bari per la restituzione al legittimo proprietario. Durante il sopralluogo nel autoparco, i Carabinieri hanno anche scoperto una zona del piazzale adibita a deposito di materiale di scarto lasciata in abbandono. L’area di circa 50 metri quadri è stata posta sotto sequestro e il titolare sanzionato dai Carabinieri forestali per reati di tipo ambientale.