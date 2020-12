Aggiornato il numero dei contagiati Covid a Giovinazzo: sono 184

L’ultima comunicazione a riguardo della diffusione del Covid a Giovinazzo risaliva al 14 dicembre. Questa mattina un nuovo comunicato porta il numero dei casi a 184. Uno in più rispetto a una settimana fa. Il dato aggiornato però, è relativo al 19 dicembre e dice che in quei giorni sono stati colpite dal virus 42 persone. E di conseguenza risultano esserne guarite 41. Sulla pagina istituzionale del Comune, oltre all’accesso diretto ai dati in arrivo dalla Prefettura sulla circolazione del CoVid 19, il sindaco Tommaso Depalma fa sapere di aver attivato una sezione che porta al sito Governo.it dove è possibile trovare tutte le risposte circa i comportamenti di ognuno in occasione delle festività natalizie.