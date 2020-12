Il Covid muta, è più rapido, ma il vaccino è sempre efficace

Il Covid 19 muta, una sua variante è stata isolata in Inghilterra,e dopo essere stata individuata in alcuni pazienti di altri Paesi del nord Europa, ha fatto capolino anche in Italia. Al momento l’unica certezza è in un unico caso riscontrato in un paziente asintomatico a Roma. Un secondo caso, ma non è stato accertato si tratti della variante inglese, sarebbe relativo ad una donna di Molfetta, attualmente in isolamento, rientrata nei giorni scorsi da Londra. La variante del virus sarebbe più rapida nel diffondere il contagio, ma non più letale, tanto che dall’Istituto Superiore di Sanità fanno sapere che i programmi per la vaccinazione non cambiano. «La preoccupazione è più mediatica che reale – è stato il commento del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – il vaccino messo a punto è efficace anche per la variante del virus. L’efficacia del farmaco non è compromessa». Toni rassicuranti anche sulla scorta di altre mutazioni che in questi mesi il Covid ha subito. Varianti che riguardano la «corteccia» del virus, per cui la capacità di attecchire in un organismo umano, ma non la carica virale che può risultare più alta, ma non per questo più letale. Quindi le solite raccomandazioni valgono ancor di più in questo momento. Siamo in vista del traguardo. L’antidoto al Covid è pronto per essere distribuito. C’è il via libera dell’Ema, l’agenzia europea per la medicina.