Dal primo gennaio sarà operativo il centro Usca di Molfetta

La struttura che a Molfetta ospiterà l’Usca, l’unità di continuità assistenziale, è pronta. Lo ha annunciato il sindaco Tommaso Minervini che è riuscito ad ottenere dalla Asl l’ampliamento dell’immobile che ospiterà i medici deputati al sostegno e alla cura dei malati di Covid e posti in isolamento domiciliare. L’Usca avrà sede nella Casa della salute, l’ex molino e pastificio Caradonna, in via Papa Giovanni Paolo II, in zona ospedale Don Tonino Bello. I locali sono concessi a titolo gratuito dal Comune di Molfetta e sarà punto di riferimento anche per Giovinazzo. Qui, oltre alle attività assistenziale, sarà attivo anche il centro per la somministrazione dei tamponi rapidi per i medici che collaborano al contrasto della emergenza sanitaria. Il centro Usca sarà operativo già dal primo gennaio. Presumibilmente sarà anche il luogo dove si potranno somministrare i vaccini anti covid non appena la distribuzione di massa entrerà nel vivo.